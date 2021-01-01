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مستوطنون يستولون على منطقة بيارة سعود شرق طوباس

السبت 24 يوليو 2021 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

استولى مستوطنون، الليلة الماضية، على منطقة "بيارة سعود" شرق مدينة طوباس.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة ، إن المستوطنين اقتحموا المنطقة، وباتوا ليلتهم في غرف معسكر تياسير المقام على أراضي المواطنين هناك.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أخلى المعسكر قبل عدة سنوات، مع إبقاء بعض الجنود على فترات على حاجز تياسير المحاذي له.

وفي سياق متصل دعت فصائل العمل الوطني في طوباس، وفعاليات المحافظة، وهيئة مقاومة الجدار، المواطنين للمشاركة في المسيرة الشعبية الرافضة لنية المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية في المعسكر، تنطلق عصر اليوم السبت، من ميدان الدولة وسط طوباس باتجاه الحاجز.

#طوباس #مستوطنون #يارة سعود

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