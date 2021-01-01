وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و63 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 73 حالة في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، ظهر يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لتقرير كورونا في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 8، سلفيت 1، بيت لحم 5، الخليل 3، طولكرم 4، رام الله والبيرة 4، قطاع غزة 38".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 11، الخليل 2، رام الله والبيرة 4، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 55".



وسجلت حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 12 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 13 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 572,344 بينهم 403,313 تلقوا الجرعتين من اللقاح.