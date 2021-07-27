بالنتائج.. افتتاح بطولة الأكاديميات الأولى شمال غزة (صور)

غزة/سما/

افتتحت مؤسسة مواهب الغد , بطولة الأكاديميات الأولى, تحت مسمى بطولة أطفالنا (أمل المستقبل) للكرة الخماسية التي جرت على ملعب نادي شباب جباليا شمال غزة, وبرعاية جمعية الاتحاد الاسلامي في لبنان ضمن مشروع تعزيز صمود أطفال غزة .

ويشارك في البطولة 8 أكاديميات لكرة القدم من مواليد 2006، 2007م، وسط حضور كبير لأولياء الأمور لدعم أطفالهم، فيما حضر افتتاح البطولة الكروية ، كل من الدكتور أحمد البرش مشرف عام البطولة الرياضية وسامر ظاهر عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأحمد أبو دياب رئيس القسم الرياضي في الأقصى وعلاء علوان وأحمد عويضة عضوي اللجنة المنظمة للبطولة الرياضية .

وفي المباراة الاولى فاز فريق الأكاديمية الفلسطينية لتنمية المواهب على اكاديمية جباليا (5-0), و فريق أكاديمية المرحوم الحاج عيسى ضاهر على أكاديمية نجوم غزة (4-1), وذلك لحساب المجموعة الأولى.

أما في المجموعة الثانية, فقد انتصر فريق إنماء على فريق أكاديمية النجم الواعد (7-0), بينما تفوق فريق أكاديمية بيت لاهيا على أكاديمية الزعيم (2-0), ضمن المجموعة الثانية .

وتأتي أهمية البطولة كونها مخصصة للعديد من المراحل السنية من 8 إلى 15 سنة، وقد أثبتت النسخة الحالية نجاحاً كبيراً كونها قدمت الفرصة للاعبي الاكاديميات للتنافس مع مختلف الأعمار، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة الخبرات من خلال التنافس المستمر خلال الموسم الرياضي.

وستكون الأجندة المقبلة لمؤسسة مواهب الغد حافلة لفرق المراحل السنية هذا الموسم لجميع المدارس، حيث سيعقب ختام البطولة الحالية للأكاديميات الرياضية لكرة القدم عدة بطولات رياضية، وهي البطولات التي ستقدم إضافة كبيرة لبرامج تطوير اللاعبين .

وصرح الدكتور أحمد البرش رئيس اللجنة المشرفة لبطولة الاكاديميات الأولى، إلى أن المستويات الفنية للبطولة الأولى من نوعها كانت مميزة ومبشرة بالخير، مؤكداً أن الأكاديميات اتبعت النهج العلمي والإداري الصحيح في عملها.

ونوه البرش إلى أن البطولة تعتبر نواة حقيقية، سيتم البناء عليها في المستقبل القريب، مقدماً شكره الجزيل لجميع اللجان المنظمة، والفرق المشاركة التي كان لها الدور الأبرز في إنجاح افتتاح البطولة الرياضية النوعية .

من جانبه قال الكابتن أحمد عويضة عضو اللجنة المنظمة للبطولة النوعية ، إن البطولة تقام في أجواء تنافسية قوية وروح رياضية عالية بين جميع اللاعبين، مشيرا إلى أن فكرة تنظيم أول بطولة لأكاديميات كرة القدم في شمال غزة فكرة جميلة ورائعة وتستحق الإشادة والدعم.

فيما أوضح الكابتن علاء علوان ان المستوى البطولة يبشر باختيار مجموعة من المواهب لاختيار تشكيلة من النجوم للمشاركة في البطولات المحلية والخارجية مؤكدا أنه سيتم استكمال البطولة عبر مباريات الدور الثاني والثالث يومي الثلاثاء27-7-2021 ويوم الخميس29-7-2021 الساعة الرابعة عصرا على ملعب القدس في جباليا .

برز من نجوم اليوم الأول للبطولة الكروية كل من اللاعب أنس أبو خاطر وأحمد سليمان من أكاديمية إنماء ومسلمة القانوع وبلال التلولي من أكاديمية الراحل عيسى ظاهر ومحمد الحواجري وجمال عبد النبي من الاكاديمية الفلسطينية واللاعب أحمد اشتيوي من اكاديمية نجوم الغد وابراهيم نايفة ومحمد رشاد سلمان من اكاديمية بيت لاهيا وأدار اللقاءات د.كمال البرش وبالتعليق الصوتي أحمد سعد .

الجدير بالذكر ان البطولة هي الأولى من نوعها و تعلن عن بداية عهد جديد لكرة القدم في غزة باعتمادها على البرامج العلمية والمنهجية للأكاديميات والمدارس السنية لكرة القدم في المستقبل القريب واختيار نخبة من اللاعبين للمشاركة في بطولة دولية في أوروبا .





















