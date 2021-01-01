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آلية السفر عبر معبر رفح الأحد

السبت 24 يوليو 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح الأحد



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

وأشارت إلى أن السفر ليوم الغد سيكون للمتبقي من الحافلة 13 + 14 + 15 من الكشف (24/2021)، والذين عليهم التواجد الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

ونوهت إلى أن إجراء فحص كورونا للكشف الجديد (25/2021) بجميع محافظات القطاع حسب الجدول الآتي:
 
 الأحد 7/25: الحافلتان (1+2). - الإثنين 7/26: الحافلتان (3+4). - الخميس 7/29: الحافلتان (5+6). - الأحد 8/1: الحافلتان (7+8). - الإثنين 8/2: الحافلتان (9+10).

وأفادت بأنه سيتم نشر إعلانات سفر الحافلات تباعاً بحسب طبيعة العمل بالمعبر، ولا علاقة لموعد إجراء الفحص بموعد السفر. 

للاطلاع على كشف (24/2021): اضغط هنا

للاطلاع على كشف (25/2021): اضغط هنا

#السفر عبر معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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