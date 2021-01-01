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حماس تعقب على منح الاحتلال الإسرائيلي عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي

السبت 24 يوليو 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على منح الاحتلال الإسرائيلي عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي



غزة/سما/

استنكرت حركة  المقاومة الإسلامية حماس في بيان صحفي لها صباح اليوم، قرار منح الاحتلال الإسرائيلي عضوية الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب.

ووصفت حماس قرار الاتحاد الأفريقي بالصادم والمستنكر ، واعتبرت أن هذا القرار يعزز شرعية هذا الكيان على أرضنا، ويمنحه المزيد من الفرص للاستمرار في مخططاته لشطب الحقوق الفلسطينية، والاستمرار في جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.


وقالت حماس في البيان : للأسف الشديد فإن هذا القرار أخذ من دول القارة الأفريقية، والتي عانت لقرون، وما زالت، من نير الاستعمار والعنصرية، وبذلت الغالي والرخيص للتخلص منهما".

وتابعت :"كنا وما زلنا نرى في دول هذه القارة امتداداً طبيعياً لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال، ونتطلع لدعمها القوي والمستمر".

وأضافت حماس :"نطالب بطرد هذا الكيان من الاتحاد فوراً، وفرض العقوبات الرادعة عليه حتى يرضخ للحق والعدل، فيستجيب لتطلعاتنا كشعب تحت الاحتلال، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والعودة إلى ديارنا التي هجرنا منها بالقوة الوحشية".

#حماس #الاتحاد الافريقي #الاحتلال الاسرائيلي

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