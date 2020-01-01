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توتنهام يوافق على بيع هاري كين لـ مانشستر سيتي

السبت 24 يوليو 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتنهام يوافق على بيع هاري كين لـ مانشستر سيتي



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، منح هاري كين، مهاجم وقائد السبيرز، الضوء الأخضر للانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي.

مان سيتي يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وارتبط بضم نجم السبيرز، من أجل تعويض رحيل الدولي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن هاري كين أبلغ توتنهام برغبته في الرحيل الأن وقبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية – يورو 2020.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن دانييل ليفي، مالك النادي اللندني، وافق على السماح لقائد منتخب إنجلترا بالانضمام إلى مانشستر سيتي، مقابل 160 مليون جنيه إسترليني.

وواصلت ذا صن أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا سوف يحصل على 400 ألف جنيه كراتب سنوي مع السيتيزنز.

نجم السبيرز سجل الموسم الماضي 33 هدفًا وصنع 17 آخرين، في 49 مواجهة خاضها مع الفريق اللندني بكل المسابقات.

جدير بالذكر أن كين قد نال لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعدما سجل 23 هدفًا..

#مانشستر سيتي #توتنهام #هاري كين

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