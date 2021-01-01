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مبابي يتقدم خطوة جديدة نحو الانتقال إلى ريال مدريد

السبت 24 يوليو 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يتقدم خطوة جديدة نحو الانتقال إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

انضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى التدريبات اليوم الجمعة، وذلك قبل يومين من انتهاء إجازته السنوية التي بدأت بعد إقصاء منتخب فرنسا من بطولة يورو 2020.

وخضع مبابي للفحوصات الطبية والاختبارات البدنية قبل أن ينضم إلى التدريبات الجماعية يوم الاثنين القادم، وذلك رغم أن مستقبله مع النادي الباريسي ما زال غامضاً حتى الآن.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن كيليان مبابي ما زال مصمماً على موقفه بعدم تجديد عقده الذي سينتهي عقب نهاية الموسم القادم، وقد أبلغ بالفعل مدربه ماوريسيو بوتشيتينو بهذا القرار.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه رغم العلاقة الطيبة بين مبابي وبوتشيتينو، إلا أن الأخير بات يعلم أن المهاجم الفرنسي سيرحل عن الفريق عاجلاً أم أجلاً، وذلك لرغبته بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وحاول باريس سان جيرمان تفعيل المفاوضات مع مبابي من أجل تجديد العقد بعد إقصاء منتخب فرنسا أمام سويسرا، لكنه رفض التفاوض، وأبلغهم بأنه لا ينوي تجديد العقد، وذلك للضغط على النادي من أجل السماح له بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ولا يمانع مبابي البقاء في صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم القادم، لأنه سيحصل على حريته في صيف 2021، وبالتالي يمكن لريال مدريد التعاقد معه بصفقة مجانية حينها.

#ريال مدريد #كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

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