رسمياً .. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع جادون سانشو

وكالات / سما /

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي التعاقد مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني، وهي الصفقة التي طال انتظارها من قبل عشاق الشياطين الحمر.

وحسم مانشستر يونايتد صفقة جادون سانشو منذ أسبوعين، لكن الإعلان الرسمي تأخر بسبب بعض الأعمال الورقية بحسب ما أكده أولي جنار سولشاير.

وأكدت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن مانشستر يونايتد دفع 73 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات جادون سانشو، أي ما يعادل 85 مليون يورو، وهي أغلى صفقة في سوق الانتقالات الصيفية 2021 لغاية الآن.

ووقع النجم الإنجليزي على عقد يمتد لخمس سنوات مع الشياطين الحمر، وبهذا سيضمن البقاء في ملعب أولد ترافورد حتى عام 2026، علماً أنه يبلغ 21 عاماً فقط.

ويعد جادون سانشو إضافة مهمة لمانشستر يونايتد، حيث عانى الفريق من ضعف الجبهة اليمنى على الصعيد الهجومي طوال الأعوام الماضية، وحاول النادي التعاقد معه منذ الصيف الماضي، لكن بوورسيا دورتموند رفض التخلي عنه آنذاك.