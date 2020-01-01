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الرجوب يلتقي البعثة المشاركة في أولمبياد طوكيو: يجب أن يظهر لاعبونا بصورة تليق بفلسطين

السبت 24 يوليو 2021 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يلتقي البعثة المشاركة في أولمبياد طوكيو: يجب أن يظهر لاعبونا بصورة تليق بفلسطين



رام الله / سما /

التقى رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، اليوم السبت في العاصمة اليابانية طوكيو، بعثة دولة فلسطين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020، بحضور القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليابان هشام نصار.

وأكد الرجوب خلال اللقاء ضرورة أن يظهر اللاعبون في صورة تليق باسم ومكانة فلسطين، وأن يتحلى الجميع بالروح الرياضية، خاصة أن الرياضة أحد تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية، وأحد المنابر التي يتم من خلالها نقل معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى العالم أجمع.

واستمع من الطواقم الفنية الإدارية إلى شرح حول استعدادات اللاعبين لخوض المنافسات، كما وضعت الطواقم في صورة الحالة البدنية والصحية للاعبين.

وعلى هامش زيارته للقرية الأولمبية في طوكيو، التقى الرجوب، رئيسة بعثة الجمهورية الجزائرية الشقيقة حسيبة بولمرقة، ولاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، الذي انسحب من المشاركة في الأولمبياد بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي.

وأشاد الرجوب بالمواقف الجزائرية الداعمة لفلسطين على الأصعدة كافة بما فيها الرياضة، مثمنا موقف اللاعب نورين الذي يعكس صدق انتمائه لفلسطين وقضية شعبها.

#جبريل الرجوب #بطولة طوكيو #فلسطين

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