مؤسسة أيز أرك - كاليفورنيا- تنفذ يوما ترفيها لأطفال غزة

غزة / سما /

نفذت مؤسسة أيز أرك - كاليفورنيا- يوما ترفيها مفتوحاً للأطفال وأسرهم وذلك على أرض ملعب القرناوي جنوب مخيم البريج وسط قطاع غزة بمشاركة أكثر من ١٠٠ أسرة وأطفالهم.

وافتتحت منسقة المؤسسة بغزة حنين الجديلي الحفل الترفيهي بكلمة ترحيبية ،والتعريف عن مؤسسة أيز أرك ورئيسها الاخت أية الهندي التي لها باع طويل في العمل الخيري سواء في فلسطين او دول عربية أخرى.

ونوهت إلى أهمية هذا النشاط للأطفال، مؤكدة أن المؤسسة ستستمر في دعم الأطفال خاصة في مجال التفريغ النفسي ،

وقدمت الجديلي الشكر لمؤسسة أيز أرك والقائمين عليها التي رسمت الأبتسامة على شفاه اطفالنا.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تقوم بها المؤسسة للتواصل مع كافة شرائح المجتمع، وللتفريغ النفسي عن الأطفال خاصة بعد ما عانوه من خوف وهلع في العدوان الأخير على غزة وكذلك التأكيد على حق الأطفال بالعيش في كرامة وتحقيق آمالهم كباقي أطفال العالم.

وبدورها قدمت رئيسة المؤسسة أية الهندي الشكر لكل من ساهم في رسم الأبتسامة على شفاه الأطفال خاصة الأخت حنين الجديلي وشركاء العطاء المساهمين في العمل الخيري

وقالت الهندي:" أن خصوصية الوضع الذي يعيشه الأطفال اللاجئين بالمخيمات في ظل الظروف الصعبة من أنتشار جائحة (كورونا)، وما تعرضوا له بعد الحرب من خوف وقلق وهلع يتطلب منا تنفيذ هكذا أنشطة وفعاليات تهدف الى التفريغ النفسي لديهم ، داعية جميع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي لتكثيف الأنشطة لدعم الأطفال .

وأكدت الهندي أننا حرصنا في المؤسسة أن تتضمن الفعالية فقرات من اللعب والترفيهه والأغاني والمهرجين وتوزيع الهدايا والعديد من الأنشطة، وذلك بهدف إدخال الفرحة والبسمة علي قلوب الأطفال والتخفيف عنهم خاصة ما تعرضوا له بعد الحرب والذي آثر بشكل مباشر على الحالة النفسية لديهم.

وتخلل اليوم عدة فقرات ترفيهية وفنية للأطفال وكذلك الرقص والاغاني والأناشيد وإلقاء الشعر ، وفقرة المهرجين، وتم توزيع وجبة خفيفة وهدايا و ألعاب على الأطفال في هذا اليوم المميز.

وبدورها عبرت عدد من الأسر التي شاركت في اليوم الترفيهي عن سعادتها بهذا النشاط الذي رسم الأبتسامة على شفاه اطفالنا ، مقدمين شكرهم لمؤسسة أيز أرك ورئيسها الاخت أية الهندي على دورها في تنظيم هذا اليوم المميز ، متمنين تنظيم أنشطة أخرى لاسعاد الأطفال.