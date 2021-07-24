فصائل المقاومة بغزة تستنكر بيان "مركز حقوقي" بشأن حادث "سوق الزاوية"

غزة/سما/

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت24/7/2021م، بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الذي يحمل اتهاماً واضحاً لفصائل المقاومة بتعريض حياة المدنيين للخطر وذلك على خلفية الحادث الأليم في سوق الزاوية.

وأكدت الفصائل في بيان لها وصل "سما" نسخه عنه، أن هذا البيان وما يحمل من مدلولات سيئة لا يختلف عن التصريحات التي تُجرم المقاومة وتُبرر جرائم الإحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا.

كما أكدت أن هذا البيان يفتقد لأدنى درجات المسؤولية من خلال استباقه الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات الحكومية المختصة، مطالبة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن يتراجع عن هذا البيان والاعتذار لشعبنا عن هذا الزيف والبهتان.

وجددت الفصائل في بيانها التأكيد على أن المقاومة الفلسطينية حريصة كل الحرص على أبناء شعبنا وهي وجدت أصلاً من أجل حريته وكرامته.