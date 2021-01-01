صحيفة عبرية: الولايات المتحدة تحقق في "تمويل قطر لتنظيمات بينها الحرس الثوري الإيراني"

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، عن تزويد تل أبيب لواشنطن بمعلومات استخبارية حول "التمويل الأخير الذي قدمته قطر إلى الحرس الثوري الإيراني".



وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن هذا المسؤول الدبلوماسي إلى أن الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، زود واشنطن بمعلومات استخباراتية بشأن "التمويل الأخير الذي قدمته قطر إلى الحرس الثوري الإيراني"، لافتة إلى أن "المعلومات أزعجت المسؤولين الأمريكيين في الاجتماع".

وبحسب بيان للجيش الأمريكي نقلته صحيفة "ستارز آند سترايبس"، تزامن مع اجتماع ريفلين في البيت الأبيض، فإن "الولايات المتحدة أغلقت قواعد مترامية الأطراف في قطر كانت تضم مستودعات مليئة بالأسلحة، ونقلت الإمدادات المتبقية إلى الأردن، في خطوة لفت محللون إلى أنها تعكس مساعي واشنطن للتعامل بشكل أفضل مع إيران، وعكس الأولويات المتغيرة للجيش في المنطقة".

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن وزارة الخارجية الأمريكية "فتحت تحقيقا في تقرير للحكومة الإسرائيلية يتهم النظام القطري بتمويل الحرس الثوري الإيراني الإرهابي"، إذ أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة "واشنطن إكزامينر" في وقت سابق من هذا الشهر قائلا:"نحن نحقق في المزاعم الإسرائيلية".

بالإضافة إلى ما سبق، كانت إذاعة "صوت أمريكا" الإخبارية الناطقة باللغة الفارسية قد قالت نقلا عن مصدر ثان إن "إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول تمويل قطر للحرس الثوري الإيراني".

وكشفت أن "النظام القطري يواجه اتهامات بتمويل مجموعة واسعة من الدول والحركات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله في لبنان وتنظيم داعش".