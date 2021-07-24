خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

غزة / سما /

أفادت إذاعة صوت الأسرى، صباح اليوم السبت 24/7/2021م، أن خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة يدخلون اليوم أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال.

والأسرى هم: الأسير صبحي يوسف صبحي جراد (37 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 18 عامًا في السجون

والأسير عبد الناصر محمود رشاد أبو كشك (46 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال دخل .

من قطاع غزة/

الأسير حاتم سالم سليمان أبو ريدة (31 عاماً) من خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن الفعلي سبع سنوات ونصف، ومعتقل منذ الاجتياح البري للمناطق الشرقية خلال العدوان الصهيوني على القطاع عام 2014، وأمضى سبعة أعوام في السجون ووجهت له المحكمة الصهيونية تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

والأسير إبراهيم محمد رياض إبراهيم أبو شاويش من خانيونس المحكوم بالسجن 13 عاما ونصف ومعتقل منذ عام 2014، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

والأسير جهاد خالد محمد أبو حدايد من خانيونس المحكوم بالسجن ثمانية سنوات ونصف ومعتقل منذ عام 2014، وأمضى سبعة أعوام في السجون.