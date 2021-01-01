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القدس للتمكين والتنمية تشارك المقدسيين عيد الأضحى

السبت 24 يوليو 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

شاركت جمعية القدس للتمكين والتنمية إحدى مؤسسات مجموعة صندوق ووقفية القدس المقدسيين عيد الأضحى المبارك من خلال مشروع الأضاحي بمدينة القدس وتوزيع الحلويات على مئات العائلات المقدسية.

 

من جهته صرح المدير التنفيذي لمجموعة صندوق ووقفية القدس طاهر الديسي بأن مشروع توزيع الأضاحي والحلويات هذا العام شمل معظم مناطق محافظة القدس ، مؤكدا أن هذا المشروع جزء من رسالة المؤسسة القائمة على تعزيز التكافل الاجتماعي في مدنية القدس وتعزيز تماسك المجتمع المقدسي . 

 

ونقل الديسي معايدة أسرة مجموعة صندوق ووقفية القدس للأمتين العربية والإسلامية وللشعب الفلسطيني وقدم شكره لأبرز المساهمين في دعم هذا المشروع وهم مؤسسة منيب وانجلا المصري وغرفة تجارة وصناعة الخليل والشيخة سعاد الصباح وتيسير بركات .

#عيد الأضحى #القدس

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