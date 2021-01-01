تجمع المؤسسات الخيرية يعلن توزيع 400 ألف حصة خلال عيد الأضحى

غزة / سما /

أعلن تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، السبت، الانتهاء من ذبح الأضاحي وتوزيعها على المستفدين في القطاع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكر المتحدث باسم التجمّع وائل أبو عمر، في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى"، أنّه تمّ ذبح حوالي 5400 أضحية ما بين عجل وخروف وجمل، وتمّ توزيعها على 400 ألف حصة.

وأوضح أنّ لدى التجمّع قوائم للمستفيدين وفق برامج بحث عن الفقراء والأشد فقرًا، حيث استطاع بالتعاون مع مؤسسات شريكة إيصال اللحوم بشكل جيّد للمستفيدين.

ولفت إلى أنّ هذا العام شهد ازديادًا في نسب الأضاحي والأسر المستفيدة.

وأضاف "تم الإعداد والتنسيق لهذا الموسم بشكل جيد، ووفرنا قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الخيرية، حتى يتم تحقيق العدالة في توزيع المساعدات للأسر المستفيدة ومنع الازدواجية في توزيع الأضاحي".

وبيّن أنّ تجمع الجمعيات الخيرية "يُشرف على 400 جمعية في غزة، ونحو 34% من سكان القطاع تحت الفقر الشديد، والتجمّع لديه برامج للتخفيف عن الأيتام والفقراء والمحتاجين، كما أنه يوجد مشاريع لدعم ذوي الجرحى والشهداء وبناء بعض المنازل".

وأشار أبو عمر إلى وجود مشاريع إغاثية وخيرية في مواسم مثل شهر رمضان، والكثير من المشاريع المركزية التي يقوم بها التجمع، ويتم صرف مبالغ كبيرة لصالح الفئات الهشة ونسعى لتحقيق الشفافية والنزاهة وعدالة التوزيع.

وكان تجمّع المؤسسات الخيرية أعلن اختتام عمله في موسم عيد الأضحى لهذا العام 1442هـ، تزامنًا مع غروب رابع أيام العيد.

وأوضح التجمّع، في بيان وصل وكالة "صفا" يوم السبت، أنه بذل جهودًا كبيرة مع المؤسسات والجمعيات والهيئات الشريكة لتوحيد وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأسر المستورة على مستوى محافظات قطاع غزة.

وبين أن هذا العمل والتنظيم والترتيب في هذا الموسم نتيجة التحضير والترتيب المسبق الذي نتج عنه لجان متخصصة تتابع العمل مع الكل الفلسطيني، قبل وأثناء وبعد الموسم، من أجل زيادة وتعظيم الاستفادة وتقديم خدمة مميزة لأبناء شعبنا.

وشكر التجمّع جميع الوزارات والجمعيات والمؤسسات والهيئات الشريكة التي كان لها الدور الكبير في إحياء هذه الشعيرة وإيصال لحوم الأضاحي لمستحقيها من أبناء شعبنا.