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بلدية غزة تشرع بإجراء صيانة مؤقتة للشوارع المتضررة من العدوان (صور)

السبت 24 يوليو 2021 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تشرع بإجراء صيانة مؤقتة للشوارع المتضررة من العدوان (صور)



غزة / سما /

 

شرعت بلدية غزة بإجراء صيانة مؤقتة للمناطق المتضررة في الشوارع الرئيسة في المدينة لتسهيل حركة السير وتوفير حل مؤقت لمشكلة الإزدحام المروري الناجم عن تضرر الطرق والمفارق خلال العدوان .


وذكرت البلدية أن أعمال الصيانة تشمل الأجزاء المتضررة في شارع عمر المختار مقابل السرايا ومجمع أبو خضرة الحكومي، وشارع الوحدة من تقاطع شارع عبد القادر الحسيني غرباً وحتى تقاطع شارع فلسطين شرقا، وشارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني ) من تقاطع شارع الأقصى ( الصناعة ) وحتى تقاطع مصطفى حافظ ( مفترق الجامعة ).


وأوضحت أنه تم البدء بصيانة هذه المناطق نظراً لحيويتها الكبيرة والتي تشهد حركة مرورية كثيفة خلال ساعات اليوم بالإضافة إلى أنها تؤدي لمرافق خدماتية مهمة كالمستشفيات والجامعات ومركز المدينة.


وبدأت البلدية بتبليط الأجزاء المتضررة من شارع الوحدة وشارع عمر المختار ببلاط من نوع انترلوك كإجراء مؤقت لحين توفر مشاريع صيانة للمكان وباقي المناطق المتضررة في شوارع المدينة.


وبلغت المساحة الإجمالية للمناطق المتضررة في شوارع المدينة نحو  158 ألف متر مربع من الاسفلت و54 ألف من الأرصفة بالإضافة إلى 26 ألف متر طولي من شبكات المياه و23 ألف متر من  شبكات المياه و 14 ألف متر طولي من شبكات الإنارة في الشوارع، و 2850 من خطوط تصريف مياه الأمطار.


وكانت بلدية غزة قد حذرت من تأخر عملية إعادة الإعمار وعدم توفر المشاريع لها، مؤكدةً أن هذا ينعكس سلباً على الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة.


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#بلدية غزة #العدوان الإسرائيلي

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