بلدية غزة تشرع بإجراء صيانة مؤقتة للشوارع المتضررة من العدوان (صور)

شرعت بلدية غزة بإجراء صيانة مؤقتة للمناطق المتضررة في الشوارع الرئيسة في المدينة لتسهيل حركة السير وتوفير حل مؤقت لمشكلة الإزدحام المروري الناجم عن تضرر الطرق والمفارق خلال العدوان .
وذكرت البلدية أن أعمال الصيانة تشمل الأجزاء المتضررة في شارع عمر المختار مقابل السرايا ومجمع أبو خضرة الحكومي، وشارع الوحدة من تقاطع شارع عبد القادر الحسيني غرباً وحتى تقاطع شارع فلسطين شرقا، وشارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني ) من تقاطع شارع الأقصى ( الصناعة ) وحتى تقاطع مصطفى حافظ ( مفترق الجامعة ).
وأوضحت أنه تم البدء بصيانة هذه المناطق نظراً لحيويتها الكبيرة والتي تشهد حركة مرورية كثيفة خلال ساعات اليوم بالإضافة إلى أنها تؤدي لمرافق خدماتية مهمة كالمستشفيات والجامعات ومركز المدينة.
وبدأت البلدية بتبليط الأجزاء المتضررة من شارع الوحدة وشارع عمر المختار ببلاط من نوع انترلوك كإجراء مؤقت لحين توفر مشاريع صيانة للمكان وباقي المناطق المتضررة في شوارع المدينة.
وبلغت المساحة الإجمالية للمناطق المتضررة في شوارع المدينة نحو 158 ألف متر مربع من الاسفلت و54 ألف من الأرصفة بالإضافة إلى 26 ألف متر طولي من شبكات المياه و23 ألف متر من شبكات المياه و 14 ألف متر طولي من شبكات الإنارة في الشوارع، و 2850 من خطوط تصريف مياه الأمطار.
وكانت بلدية غزة قد حذرت من تأخر عملية إعادة الإعمار وعدم توفر المشاريع لها، مؤكدةً أن هذا ينعكس سلباً على الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة.