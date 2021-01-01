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ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" في بريطانيا

السبت 24 يوليو 2021 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" في بريطانيا



وكالات / سما /

أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة في إنجلترا، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "كورونا" في بريطانيا.

وذكرت صحيفة "Mirror" نقلا عن مختصين أنه "حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء بريطانيا، معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج".

وأفادت بأن الأطباء في وكالة الصحة العامة (PHE) يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا (SARS-CoV-2) لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل.

لا يعرف الأطباء بعد على وجه اليقين ما إذا كانت سلالة B.1.621 قد تقلل من فعالية اللقاحات.

وحتى الآن تعتبر السلالة المتحورة لفيروس كورونا "دلتا"، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، السلالة الأكثر انتشارا في العالم.

#فيروس كورونا #بريطانيا

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