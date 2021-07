"CNBC" الأمريكية تضع خارطة مجتزأة لفلسطين لدى دخول الوفد المشارك في "أولمبياد طوكيو" (صور وفيديوهات)

أثارت خارطة مجتزأة لفلسطين ظهرت على شاشة مجموعة قنوات CNBC الأمريكية، لحظة دخول الوفد الفلسطيني المشارك في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، غضب نشطاء ومغردين، اليوم الجمعة، إذ رأوا أن الخارطة التي ظهرت لا تمثل فلسطين، ولا تعبر عن الحقائق التاريخية، مستهجنين تعمد القناة وضع غرافيك للخارطة المذكورة على شاشتها أثناء دخول الوفد الفلسطيني.

وعدّ نشطاء فلسطينيون إظهار الخارطة بهذا الشكل اعترافاً بشرعية الاحتلال، متسائلين عن الدور الرسمي للاتحادات الفلسطينية، والتمثيل الدبلوماسي في الولايات المتحدة، وعن السبب الذي دفع القناة للقيام ذلك.

وأثارت الصورة جدلا في صفوف الفلسطينيين، إذ بدا للبعض أنها رفعت خلال دخول الوفد الفلسطيني لحظة افتتاح الألعاب الأولمبية، إلا أن “القدس العربي” تحققت من الصورة المتداولة ليتبين أنها لم تدرج ضمن فعاليات الأولمبياد التي بدأت، اليوم الجمعة، وأنها أدرجت فقط عبر شاشة القناة الأمريكية.

So proud to see #Palestine ???????? at the #Olympics. Side note, notice how @NBCOlympics only highlighted the West Bank as Palestine. Disappointing but not surprising display of erasure from NBC. #Gaza #فلسطين pic.twitter.com/xitqyaorcG