"CNBC" الأمريكية تضع خارطة مجتزأة لفلسطين لدى دخول الوفد المشارك في "أولمبياد طوكيو" (صور وفيديوهات)

طوكيو/سما/

أثارت خارطة مجتزأة لفلسطين ظهرت على شاشة مجموعة قنوات CNBC الأمريكية، لحظة دخول الوفد الفلسطيني المشارك في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، غضب نشطاء ومغردين، اليوم الجمعة، إذ رأوا أن الخارطة التي ظهرت لا تمثل فلسطين، ولا تعبر عن الحقائق التاريخية، مستهجنين تعمد القناة وضع غرافيك للخارطة المذكورة على شاشتها أثناء دخول الوفد الفلسطيني.

وعدّ نشطاء فلسطينيون إظهار الخارطة بهذا الشكل اعترافاً بشرعية الاحتلال، متسائلين عن الدور الرسمي للاتحادات الفلسطينية، والتمثيل الدبلوماسي في الولايات المتحدة، وعن السبب الذي دفع القناة للقيام ذلك.

وأثارت الصورة جدلا في صفوف الفلسطينيين، إذ بدا للبعض أنها رفعت خلال دخول الوفد الفلسطيني لحظة افتتاح الألعاب الأولمبية، إلا أن “القدس العربي” تحققت من الصورة المتداولة ليتبين أنها لم تدرج ضمن فعاليات الأولمبياد التي بدأت، اليوم الجمعة، وأنها أدرجت فقط عبر شاشة القناة الأمريكية.

So proud to see #Palestine ???????? at the #Olympics. Side note, notice how @NBCOlympics only highlighted the West Bank as Palestine. Disappointing but not surprising display of erasure from NBC. #Gaza #فلسطين pic.twitter.com/xitqyaorcG — Mohammad Jehad Ahmad محمد جهاد (@MoMisteries) July 23, 2021

في السياق أعلن جيش الهبد الإلكتروني، وهو تجمع شبابي يناهض الاحتلال إلكترونيا، اعتزامه التوجه لصفحة وزارة الخارجية اليابانية للتعبير عن رفضه وضع خارطة فلسطين بهذا الشكل الذي وصفه “بالمستفز”، قبل أن ينشر توضيحاً حول الصورة جاء فيه “هام جداً.. بعد التحقق من صورة خريطة فلسطين في الألعاب الأولمبية بطوكيو، تبيّن أن الصورة لم تكن من الجهة المنظمة للأولمبياد، وإنما هي صورة وضعتها قناة CNBC الأمريكية المدعومة من اليمن الصهيوني”.

وأرفق الصورة الحقيقية وعلق “في هذه الصورة يظهر الوفد الفلسطيني المشارك بدون هذه الخريطة عبر تغطية المنظمين للأولمبياد”.

ونشر موقع “عين فلسطين” الصورة المثيرة للجدل على صفحته في تويتر، معلقا “خارطة فلسطين كما أظهرتها قناة سي إن بي سي خلال افتتاح الأولمبياد في طوكيو”، مع الإشارة إلى صفحة القناة الأمريكية على تويتر .

????????#Palestine || The map of Palestine as it was shown by @CNBC , during the opening ceremony of Olympic games in Tokyo, today. pic.twitter.com/N8QI5o6Tn3 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 23, 2021



وبدأت التعليقات تنهال على القناة الأمريكية، إذ كتبت إحدى المتابعات لصفحة فيسبوك “سي إن بي سي”: “نرفض معاملة الوفد الممثل لفلسطين بهذه الطريقة غير الأخلاقية والمخالفة للأعراف الدولية .. يجب أن تعتذروا عن هذا الخطأ وتلك المعاملة”.







ولم تظهر الفيديوهات التي نشرتها قنوات رياضية عربية وعالمية أي إشارة للخريطة التي ظهرت عبر شاشة القناة الأمريكية، وهو ما أثار التساؤلات حول الهدف من نشرها بهذه الطريقة.

وتمنى فلسطينيون التوفيق والفوز للوفد المشارك، مطالبين بتقديم الدعم والتشجيع اللازم لهم، من أجل رفع اسم فلسطين عالياً.



وحمل العلم الفلسطيني خلال الافتتاح اللاعب الربّاع محمد حمادة (19 عاما) وهو بطل رفع الأثقال المشارك ضمن الوفد، شاركته لاعبات ارتدين الأثواب الفلسطينية، فيما توشح كل أعضاء الفريق بالكوفية.

ويشارك خمسة لاعبيين فلسطينيين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي انطلقت، اليوم الجمعة، وستسمر حتى 8 من شهر أغسطس/آب المقبل.

وتتكون بعثة الفريق الفلسطيني من 11 شخصاً، بينهم مدربون ورئيس البعثة و5 لاعبين سيشاركون في 4 ألعاب، هي السباحة وألعاب القوى والجودو ورفع الأثقال.

ومن المقرر أن ينافس اللاعب يزن البواب المقيم في كندا، ودانيا نور في السباحة، فيما سيمثل فلسطين في ألعاب الجودو اللاعب وسام أبو ارميله بوزن يصل 73 كيلو غرام، علاوة على الربّاع محمد حمادة في رفع الأثقال، والعداءة هناء بركات التي تقيم في الولايات المتحدة في ألعاب القوى، وهي متخصصه في سباقي 200 و400 متر.

وهذه هي المرة السابعة في التاريخ التي يشارك فيها وفد فلسطيني في الأولمبياد، بعد أن كان قد شارك أخر مرة عام 1996.

























