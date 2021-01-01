  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

14 اسيراً يواصلون اضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

السبت 24 يوليو 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
14 اسيراً يواصلون اضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري



القدس المحتلة/سما/

يواصل 14 اسيرا في سجون الاحتلال، اضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الاداري.

والأسرى المضربون عن الطعام، هم: سالم زيدات، ومحمد اعمر، ومجاهد حامد، ومحمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة، وماهر دلايشة، وعلاء الدين خالد علي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل، وحسام تيسير ربعي، وفادي العمور، والأسير أحمد حسن نزال موزعين في معتقلات النقب، وريمون، وعوفر، ومجدو.

يُشار إلى أن الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، وتحديدًا منذ شهر أيّار المنصرم، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال. 

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 أسيرا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

ويتذرع الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.


 
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

#الاسرى الفلسطينيين #الاعتقال الاداري #الاحتلال الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

مركز حقوقي يكشف تفاصيل انفجار سوق الزاوية بغزة: نجم عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم..

صحيفة عبرية: خياران لضخ الأموال القطرية إلى غزة

لجنة المتابعة : رواية المركز الفلسطيني حول سوق الزاوية تشكل مسوغا للعدوان وتتهم عمدا فصائل المقاومة

هآرتس: اتصالات غير مباشرة ومفاجئة بين إسرائيل وواشنطن ورام الله لانتشال السلطة من أزمتها المالية

إقالة “وفاء الخضراء”.. مطلب يتصدر “تويتر” في الأردن .. ما قصتها ؟!

ما الذي كشفت عنه “وثيقة الجماجم” لتجعل رؤساء إسرائيل الثلاثة يرضخون لرجال المخابرات؟

صحيفة عبرية: “بيغاسوس” أذن إسرائيلية لزعماء عرب.. والسؤال: ماذا يخفي الموساد؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

نت

وزارة التعليم تكشف آخر مستجدات عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

لل

فيديو: انتقادات إسرائيلية لـ"الإهمال الأمني" على الحدود اللبنانية عكس غزة

نبيل عمرو: انقلاب يحدث في فلسطين..فيديو

مقتل مواطن بالرصاص شرق مدينة غزة..والداخلية توضح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية