فيديو: توم كروز يقضي عطلته على يخت سعره 44 مليون دولار

وكالات/سما/

قالت صحيفة Daily Mail البريطانية في تقرير نشرته الخميس 22 يوليو/تموز 2021، إن توم كروز يستمتع حالياً بفترة راحة داخل المملكة المتحدة، بعد ظهوره في عددٍ من الأحداث المرموقة مؤخراً.

التقرير أشار إلى أنه يُعتقد أنّ توم كروز يقضي عطلته على متن يختٍ فاخر مذهل يصل سعره إلى 44 مليون دولار في كورنوال، وقد رُصِدَت السفينة المذهلة -التي تحمل اسم تريبل سيفين (ثلاث سبعات)- داخل مرفأ بنزانس صباح الخميس 22 يوليو/تموز 2021، بعد ساعات من مشاهدة كروز (59 عاماً)، وهو يصعد إلى متن اليخت في موغيسي يوم الأربعاء 21 يوليو/تموز.

الانتقال إلى الشاطئ

وفقاً لموقع Cornwall Live البريطاني، فقد وصل كروز إلى الشاطئ على متن اليخت في الساعات الأولى من الصباح، قبل أن تُقِلّه سيارة مرسيدس سوداء بسائق.

إلى جانب تصوير الجزء السابع من سلسلة Mission Impossible، يأتي ظهور كروز بعد نقل طاقم الفيلم إلى محجرةٍ في ولتشاير، حيث رصد العديد من السكان مشاهير من الدرجة الأولى في المنطقة.

حيث يُمكن استئجار تريبل سيفين مقابل 632.493 دولاراً أمريكياً في الأسبوع، وكانت معروضةً للبيع في السوق آخر مرة مقابل نحو 44 مليون دولار، قبل بيعها مؤخراً لمشترٍ مجهول.

تشمل المرافق على متن اليخت: حمام جاكوزي على السطح، وصالة ألعاب رياضية، ومنصة للتشمس، ومنصة سباحة. كما يتسع اليخت أيضاً لألعاب مائية قابلة للنفخ، إلى جانب الزلاجات المائية النفاثة وزوارق الكاياك وألواح التزلج التي يُمكن للضيوف الاستمتاع بها.

كما يتمتع اليخت الذي يصل طوله إلى 67 متراً، بتصاميم داخلية أنيقة، تشمل مساحة معيشة فاخرة تُناسب أي ممثل من الدرجة الأولى، مع أرائك بيضاء ونوافذ بطول الجدران؛ حتى يتسنى لك الاستمتاع بالمشاهد البحرية.



ديكورات أنيقة

تمتد هذه الديكورات الأنيقة والمتوافقة إلى غرفة النوم الرئيسية -التي يُعتقد أنّه جرى تحديثها عام 2014- مع سريرٍ ضخم مغطى بالحرير الأبيض، وأرائك استرخاء من الجلد باللون البني الفاتح.

يتسع اليخت لـ10 أشخاص في خمس غرفٍ مختلفة، تشمل غرفة النوم الرئيسية المذهلة، وثلاث غرف مزدوجة، وغرفة مفردة، واثنين من الأسرَّة المطوية (التي يجري سحبها من الجدار أو السقف).

كما أنّ مساحة المعيشة الخارجية مذهلةٌ بالقدر ذاته؛ نظراً لحوض الاستحمام الساخن الرحب في مؤخرة اليخت الفاخر.

في حين قضى توم كروز الكثير من الوقت في التصوير داخل المملكة المتحدة، العام الماضي؛ لإنهاء الجزء الجديد من سلسلة أفلامه الشهيرة، وجرى رصده أثناء تصوير مشاهد الحركة أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة.

خلال وقت راحته، جرى تصوير النجم وهو يحضر العديد من الفعاليات الكبرى مثل: بطولة ويمبلدون للتنس، وسباق الجائزة الكبرى على حلبة سيلفرستون، إلى جانب ظهوره بجوار ديفيد بيكهام في ملعب ويمبلي لحضور نهائي بطولة أمم أوروبا 2020.