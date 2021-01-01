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مرور غزة: حركة مرورية هادئة وإصابة خطيرة بحادث سير شمال القطاع أمس

السبت 24 يوليو 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرور غزة: حركة مرورية هادئة وإصابة خطيرة بحادث سير شمال القطاع أمس



غزة/سما/

أفادت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، صباح السبت، أن الحركة المرورية تتسم بالهدوء منذ الصباح الباكر، فيما تزداد في ساعات الليل على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأضافت، أن بعض الأماكن التي استهدفت في العدوان الأخير، لا زالت أعمال الصيانة فيها جارية، ودعت السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر أثناء السير في تلك المناطق.

وأشارت إلى أن دائرة حوادث الطرق، سجلت حادث سير واحد خلال آخر 24 ساعة، في شمال قطاع غزة، نتج عنه إصابة خطيرة، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

#شرطة المرور بغزة #حادث سير

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