طقس فلسطين: أجواء نادرة.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار

رام الله/سما/

تتأثر فلسطين اليوم السبت بأجواء مميزة وقل نظيرها ونادرة جدآ.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة. ويسود جو صيفي معتدل ولطيف نهاراً بحيث تكون الحرارة دون المعدلات الطبيعية السنوية لمثل هذا الوقت من العام بحدود الثلاثة درجات. ومن المتوقع أن تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة .

وتتهيأ الفرصة مع ساعات الظهيرة والمساء لتساقط زخات محلية من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد بمشيئة الله تعالى.

ويأتي هذا التغير نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة نسبيا نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط.

ومن المتوقع أن تعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد اعتبارا من يوم الاحد.