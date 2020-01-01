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تعرف على أول دولة تحصل على ميدالية ذهبية في "أولمبياد طوكيو 2020"

السبت 24 يوليو 2021 07:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أول دولة تحصل على ميدالية ذهبية في "أولمبياد طوكيو 2020"



وكالات/سما/

أحرزت الصينية يانغ تسيان الميدالية الذهبية الأولى للنسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، اليوم السبت، وذلك في مسابقة الرماية بالبندقية المضغوطة من مسافة 10 م.

واحتلت يانغ تسيان "YANG Qian" البالغة من العمر 21 عاما، المركز الأول برصيد 251.8 نقطة، تاركة الميدالية الفضية للروسية أناستاسيا غالاشينا (24 عاما) التي جاءت في المرتبة الثانية برصيد 251.1 نقطة، علما أنها كانت متقدمة حتى قبل المحاولة الأخيرة.


بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى السويسرية نينا كريستين (27 عاما)، التي جاءت في المركز الثالث برصيد 230.6 نقطة.



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#أولمبياد طوكيو #الصين #طوكيو 2020

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