فنان "يفكك" صورة من مهمة "أبولو 11" ليكشف ما رآه رائد فضاء!

بعد مرور 52 عاما على أول هبوط تاريخي على سطح القمر، حصلنا على منظور جديد تماما لصورة كلاسيكية من "حقبة أبولو".

واختار مستخدم Reddit وفنان التأثيرات المرئية مايكل رينجر، AKA rg1213، الصورة الأيقونية لـ باز ألدرين، التي التقطها نيل أرمسترونغ أثناء مهمة أبولو 11، و"فكك" مشهد القمر المنعكس في خوذة رائد الفضاء. والنتيجة هي رؤية بانورامية من منظور "عين رائد الفضاء" بزاوية 360 درجة للقمر، لم يسبق لها مثيل.

وكتب رينجر على Reddit: "ما يجعل هذه العملية مثيرة بالنسبة لي هو حقيقة أن هذا حقيقي. إذا علمت أن شيئا كهذا مزيف أو خاطئ، فإن اهتمامي به يتبخر تماما. هذا رائع لأنه حقيقي!".

وتُعرف الصورة المعنية بأنها أيقونية، التُقطت في يوليو من عام 1969. ويقف ألدرين بالقرب من ساق مركبة Eagle القمرية، وذراعه اليسرى مرفوعة. وفي الانعكاس على حاجبه، يمتد ظله أمامه، تضيء الوحدة في الضوء القاسي للشمس غير المرشحة، ويقف أرمسترونغ مع كاميرا Hasselblad المثبتة على ارتفاع الصدر.

