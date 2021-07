سفير إسرائيل في الإمارات يروج لفواكه المستوطنات وفلسطينيون يردون "مذاق فلسطيني"

نشر السفير الإسرائيلي في أبوظبي، ايتان نائيه، عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، صورة لأنواع شتى من الفواكه الصيفية، مروجاً لها على أنها فواكه إسرائيلية، معلقاً “هذه مذاقات إسرائيل.. إنه فصل الصيف الآن وهو وقت موسم الحلويات الطبيعية “الفواكه”.

وتابع “أنا أيضاً أحب التين أكثر”، مقدماً شكره للصحافية الدرزية شيرين صعب التي تعمل في صحيفة هآرتس، والتي نشرت الصورة المذكورة.



وكتبت صعب “من بين كل فواكه الصيف أحب التين، ذي الملمس الناعم والحلاوة المتزايدة، طعهمها يذكرني بطفولتي في حديقة جدي الراحل، كانت هناك شجرة تين، عندما كنت طفلة كنت انتظر أيام الصيف الحارة لقطف التين والجلوس تحت الشجرة مع الأطفال لمشاركتهم الطعم اللذيذ”.



ورد نشطاء فلسطينيون “للتصحيح.. هذا مذاق فلسطيني”.

Correction: tastes of Palestine*



Occupiers ultimately face what they are destined to. Enjoy till then