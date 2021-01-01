الأسير أحمد نزال يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

رام الله/سما/

أفاد نادي الأسير الفلسطيني مساء الجمعة، بأنّ الأسير أحمد حسن نزال (53 عاماً) من جنين، قد شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ ثلاثة أيام، رفضاً لاعتقاله الإداريّ، وأنّ إدارة سجن “مجدو” نقلته إلى الزنازين.

وذكر نادي الأسير في بيان صحافي، أنّ الأسير نزال معتقل من 9 يناير كانون ثاني من العام الجاري، وبقي موقوفًا إلى أن حوّلته مخابرات الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ مؤخراً لمدة ستة شهور، وعليه شرع بالإضراب.

ونزال أسير سابق أمضى نحو تسع سنوات في سجون الاحتلا، وهو متزوج وأب لسبعة من الأبناء والبنات.



وأشار نادي الأسير إلى أن عدد الأسرى المضربين رفضاً لاعتقالهم الإداري يرتفع إلى (14) أسيرًا، بعد شروع نزال بإضرابه.