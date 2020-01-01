ارتفاع الدولار الأمريكي رغم التقلبات

وكالات/سما/

واصل الدولار الأمريكي تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني، رغم بعض التقلبات لأيام قليلة، فيما يترقب السوق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا خلال جلسة اليوم إلى 92.873، وبنسبة 0.1 في المئة، وفي الأسبوع ارتفع بنسبة 0.6 في المئة.

ويبقى ذلك الارتفاع أقل من أعلى مستوى بلغه الدولار في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، حين سجل 93.194 يوم الأربعاء، مدفوعا بأرباح "وول ستريت" القوية التي ساعدت المستثمرين على استعادة بعض الثقة وسط مخاوف من أن السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا قد تعرقل التعافي الاقتصادي العالمي.



ومنذ بداية الشهر الجاري، ربح الدولار 0.6 في المئة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.8 في المئة، في يونيو الماضي.

ويتحرك الدولار بالتزامن مع العوائد الأمريكية، وكانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات فقدت منذ بداية الشهر الجاري 18 نقطة أساس، وسجلت أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020.

وارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3 في المئة، إلى 110.54 ين لكل دولار، بينما استقر اليورو عند 1.1775 دولار، ولم يتأثر بقراءات متباينة لمسوح مديري المشتريات في فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو ككل.