  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بينيت يهاتف ولي عهد أبو ظبي ويتفقان على لقاء قريب

السبت 24 يوليو 2021 04:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يهاتف ولي عهد أبو ظبي ويتفقان على لقاء قريب



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان أنه يولي أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين بمختلف المجالات.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيت إن "النهج الإماراتي حيال إسرائيل هو عبارة عن تغيير مهم يشكل مصدر إلهام بالنسبة لدول أخرى ولزعماء في المنطقة".

وهنأ رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة حلول عيد الأضحى وأعرب عن شكره على افتتاح مقر السفارة الإماراتية في إسرائيل وعلى استضافة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات.


واتفق رئيس الوزراء مع الشيخ محمد بن زايد على البقاء على اتصال وعلى عقد لقاء قريب بينهما .

#نفتالي بينيت #محمد بن زايد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. رد فعل السيسي على شكوى مجند بالجيش المصري خلال جولة على دراجة هوائية

هآرتس: اتصالات غير مباشرة ومفاجئة بين إسرائيل وواشنطن ورام الله لانتشال السلطة من أزمتها المالية

إقالة “وفاء الخضراء”.. مطلب يتصدر “تويتر” في الأردن .. ما قصتها ؟!

ما الذي كشفت عنه “وثيقة الجماجم” لتجعل رؤساء إسرائيل الثلاثة يرضخون لرجال المخابرات؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

هل تلغي إسرائيل مشروع تصدير النفط الإماراتي عبر إيلات؟

صحيفة عبرية: “بيغاسوس” أذن إسرائيلية لزعماء عرب.. والسؤال: ماذا يخفي الموساد؟

الأخبار الرئيسية

لجنة المتابعة : رواية المركز الفلسطيني حول سوق الزاوية تشكل مسوغا للعدوان وتتهم عمدا فصائل المقاومة

صحيفة عبرية: خياران لضخ الأموال القطرية إلى غزة

57

صحيفة عبرية: “بيغاسوس” أذن إسرائيلية لزعماء عرب.. والسؤال: ماذا يخفي الموساد؟

هرتسوغ

ما الذي كشفت عنه “وثيقة الجماجم” لتجعل رؤساء إسرائيل الثلاثة يرضخون لرجال المخابرات؟

صحيفة اسرائيلية: حماس منزعجة.. والهدوء لن يستمر طويلًا في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية