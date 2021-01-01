بينيت يهاتف ولي عهد أبو ظبي ويتفقان على لقاء قريب

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان أنه يولي أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين بمختلف المجالات.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيت إن "النهج الإماراتي حيال إسرائيل هو عبارة عن تغيير مهم يشكل مصدر إلهام بالنسبة لدول أخرى ولزعماء في المنطقة".

وهنأ رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة حلول عيد الأضحى وأعرب عن شكره على افتتاح مقر السفارة الإماراتية في إسرائيل وعلى استضافة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات.



واتفق رئيس الوزراء مع الشيخ محمد بن زايد على البقاء على اتصال وعلى عقد لقاء قريب بينهما .