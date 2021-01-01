مقتل مواطن بالرصاص شرق غزة..والداخلية توضح

غزة/سما/

أصدرت وزارة الداخلية في غزة فجر اليوم السبت بيانا حول وفاة مواطن اثر اصابته باطلاق نار داخل مركبة اجتازت المنطقة الحدودية شرقي مدينة غزة.

وقالت الداخلية على لسان متحدثها اياد البزم" في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، دخلت مركبة مُسرعة باتجاه أحد حواجز قوات "حماة الثغور" في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة.

وأضاف البزم" تم إطلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، والذي توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء، فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة.

وباشرت الداخلية بفتح تحقيق فوري في الحادث للوقوف على تفاصيله كافة.