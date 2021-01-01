  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقتل مواطن بالرصاص شرق غزة..والداخلية توضح

السبت 24 يوليو 2021 03:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مواطن بالرصاص شرق غزة..والداخلية توضح



غزة/سما/

أصدرت وزارة الداخلية في غزة فجر اليوم السبت بيانا حول وفاة مواطن اثر اصابته باطلاق نار داخل مركبة اجتازت المنطقة الحدودية شرقي مدينة غزة.

وقالت الداخلية على لسان متحدثها اياد البزم"  في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، دخلت مركبة مُسرعة باتجاه أحد حواجز قوات "حماة الثغور" في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة.

وأضاف البزم" تم إطلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، والذي توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء، فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة.

وباشرت الداخلية بفتح تحقيق فوري في الحادث للوقوف على تفاصيله كافة.

#وزارة الداخلية بغزة #حي التفاح #اطلاق نار #حماة الثغور

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. رد فعل السيسي على شكوى مجند بالجيش المصري خلال جولة على دراجة هوائية

هآرتس: اتصالات غير مباشرة ومفاجئة بين إسرائيل وواشنطن ورام الله لانتشال السلطة من أزمتها المالية

إقالة “وفاء الخضراء”.. مطلب يتصدر “تويتر” في الأردن .. ما قصتها ؟!

ما الذي كشفت عنه “وثيقة الجماجم” لتجعل رؤساء إسرائيل الثلاثة يرضخون لرجال المخابرات؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

هل تلغي إسرائيل مشروع تصدير النفط الإماراتي عبر إيلات؟

صحيفة عبرية: “بيغاسوس” أذن إسرائيلية لزعماء عرب.. والسؤال: ماذا يخفي الموساد؟

الأخبار الرئيسية

لجنة المتابعة : رواية المركز الفلسطيني حول سوق الزاوية تشكل مسوغا للعدوان وتتهم عمدا فصائل المقاومة

صحيفة عبرية: خياران لضخ الأموال القطرية إلى غزة

57

صحيفة عبرية: “بيغاسوس” أذن إسرائيلية لزعماء عرب.. والسؤال: ماذا يخفي الموساد؟

هرتسوغ

ما الذي كشفت عنه “وثيقة الجماجم” لتجعل رؤساء إسرائيل الثلاثة يرضخون لرجال المخابرات؟

صحيفة اسرائيلية: حماس منزعجة.. والهدوء لن يستمر طويلًا في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية