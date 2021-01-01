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الأردن: قبول استقالة وفاء الخضراء من اللجنة الملكية..بعد ضجة أثارتها حول "أضاحي العيد"

السبت 24 يوليو 2021 02:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: قبول استقالة وفاء الخضراء من اللجنة الملكية..بعد ضجة أثارتها حول "أضاحي العيد"



عمان/سما/

أعلنت قناة "المملكة" الأردنية قبول استقالة عضوة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن وفاء الخضراء بعد انتقادات أثارتها بتصريحات لها بخصوص ذبح الأضاحي في العيد.

وأثار منشور للخضراء اعتبرت فيه أن طقوس ذبح الأضاحي في العيد "تفتقر للرحمة والرأفة، انتقادات حادة، وتصدر وسم "إقالة وفاء الخضراء" الأكثر تداولا على "تويتر" في الأردن.


وحسب وسائل إعلام أردنية فإن الخضراء كتبت في منشور، حذفته لاحقا، أن "العيد يستحق الاحتفال عندما نصنع شكلا من أشكال الحياة أو ننقذها من العبث وفوضى البقاء". وأضافت: "وليس بالضرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها ونضحي فيها بسبب طقوس تفتقر للرحمة والرأفة".

وقالت إن "ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر، والإسلام بريء من هذا الطقس في عصر تطور وتغيرت فيه السياقات المعيشية ومفاهيم التوازن البيئي والطقوس الحقوقية والعقد البيئي".

وكانت الخضراء عضوة في اللجنة التي تم تشكيلها في المملكة بأمر ملكي في يونيو الماضي، وتهدف إلى وضع قانون جديد للانتخاب وآخر للأحزاب، إضافة إلى النظر بتعديلات دستورية.

#عمان #الاردن #وفاء الخضراء #اضاحي العيد

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