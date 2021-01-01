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عائلة نزار بنات ترفض اعتذار حسين الشيخ

السبت 24 يوليو 2021 02:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة نزار بنات ترفض اعتذار حسين الشيخ



الخليل/سما/

رفضت عائلة بنات، مساء الجمعة، الاعتذار الذي قدمه رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح على حادثة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

وأوضح غسان بنات الشقيق الأكبر للمعارض نزار بنات في تصريحات صحفية، أنّ العائلة ترى أن الاعتذار يهدف لتبرير الموقف العام للسلطة الفلسطينية أمام وسائل الإعلام الغربية والأمريكية على وجه الخصوص ويهدف إلى التستر على الجريمة.

وذكر بنات، أنّ “هذا الاعتذار جاء متأخرًا وبالتالي مرفوض بالنسبة للعائلة جملةً وتفصيلًا، إذ أن العائلة تطلب أن يكون الاعتذار عبر وسائل الإعلام الرسمية والمحلية والعربية وأن يكون بشكل معلن ورسمي وباللغة العربية لا أن يكون موجهًا في حديث صحافي”.

#حسين الشيخ #نزار بنات #حركة فتح

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