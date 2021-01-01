رام الله: الشرطة توقف حفلاً نظم بأحد الفنادق

رام الله/سما/

أوقفت الشرطة الفلسطينية الليلة حفلاً أقيم في ساحة أحد الفنادق في مدينة رام الله لـعدم الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة بإقامته.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيان لها بأنه بعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفل في ساحة أحد الفنادق في مدينة رام الله وأنه " لم يتم الحصول على إذن رسمي من قبل الجهات المختصة لإقامته بالرغم من التنبيه على صاحب الفندق ومتعهد الحفل بعدم إقامته إلا بعد الحصول على الموافقة اللآزمة لذلك من الجهات المختصة. "





وحسب البيان "على الفور تحركت قوة من فرع شرطة السياحة والآثار بمساندة قوة من وحدة الشرطة الخاصة ومركز شرطة المدينة في شرطة المحافظة وقوات الأمن الوطني إلى المكان وعملت على ايقاف الحفل وفرقت المشاركين فيه وتخلل ذلك القبض على 14 شخصاً يعملون بشركة أمن وحماية خاصة لتأمين الحفل بعد أن قاموا برش غاز الفلفل على عدد من المواطنين الذين طالبوا بإسترداد ثمن تذكرة الحفل بعد أن تم ايقافه .