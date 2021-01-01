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استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قرية النبي صالح

السبت 24 يوليو 2021 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قرية النبي صالح



رام الله/سما/

استشهد، ليلة الجمعة الفتى محمد منير التميمي (17 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وكان الفتى التميمي أصيب شاب بجروح خطيرة، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية النبي صالح.

وكانت قوة راجلة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي اتجاه الشباب ما أدى إلى إصابة شاب بجروح خطيرة في البطن.

ونقل الشاب المصاب إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت، وأدخل على الفور إلى غرفة العمليات، حيث وصفت حالته بالصعبة.

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