لجنة المتابعة : رواية المركز الفلسطيني حول سوق الزاوية تشكل مسوغا للعدوان وتتهم عمدا فصائل المقاومة

غزة/سما/

طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بان يسحب فورا بيانه المتعلق بحادث سوق الزاوية الأليم .

وقالت في بيان لها مساء الجمعة " ان لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بأسف واستنكار شديدين البيان الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حول الحادث الأليم الذي وقع صباح أمس في احد المحال في سوق الزاوية بمدينة غزة.

واضافت القوى الوطنية والاسلامية "حمل بيان المركز الفلسطيني صيغة مبالغة وسرد للوقائع بطريقة فيها اتهام عن قصد لفصائل المقاومة الفلسطينية وكأنها تتعمد تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتناسى المركز حسب البيان أن حماية الانسان أولوية المقاومة ومهمتها الأولى والأساسية وان الفصائل دعت الى كشف كل ملابسات الحادث الأليم من خلال لجنه مختصه واعلان النتائج لاخذ الحيطة ولضمان عدم تكرار ذلك .

وتابعت " البيان المذكور وما قدمه من سردٍ جانبه الصواب، إنما يشكل مسوغاً للعدوان ويفتح شهية الإعلام المنحاز للاحتلال والمعادي لقضيتنا ليستغل البيان في التعرض للمقاومة والتحريض عليها وتبرير العدوان الذي يتعرض له أبناء شعبنا البطل.

وطالبت المركز بسحب هذا البيان والتراجع عنه فورا ، وعدم استباق نتائج التحقيق التي تتولاها الجهات المختصة لان ابناء شعبنا هم الاغلي و حياتهم ومصالحم هدفنا الاسمي.

واوضح البيان اننا " في لجنة المتابعة نجدد تعازينا الحارة لذوي الشهيد عطا ساق الله وتمنياتنا بالشفاء للمصابين، وتضامننا الكامل مع المتضررين جراء الحادث الأليم وضرورة جبر الضرر عن الجميع .