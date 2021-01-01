تسجيل 320 اصابة واستهداف سيارتين اسعاف خلال مواجهات بيتا

نابلس / سما /

أصيب 320 مواطنا بجروح مختلفة خلال المواجهات التي استمرت لعدة ساعات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومئات المواطنين بينهم صحفيين إضافة إلى تحطيم سيارتين اسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني على جبل صبيح في قرية بيتا جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن سيارتين تابعتين للهلال الأحمر الفلسطيني تم تحطيم الزجاج الجانبي لأحدهما وإصابة الهيكل الجانبي لسيارة أخرى نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما بصورة مباشرة على جبل صبيح .

واضاف جبريل أن صحفيين أصيبا بجروح نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال حيث تم تقديم العلاج الميداني لهما وهما نسيم معلا وايمن النوباني.

وحول الاصابات على جبل صبيح قال جبريل إن 21 مواطنا أصيبوا بجروح برصاص حي في المناطق السفلية من الجسم إضافة إلى إصابة 68 مواطنا برصاص معدني مغلف بالمطاط و195 مواطنا آخر أصيبوا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باستخدام الطائرات حيث تم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم إضافة إلى إصابة 11 شخصا بحروق و25 شخصا نتيجة سقوط وإصابات مباشرة بقنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية.

واضاف جبريل أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إضافة إلى عشرات المتطوعين قدموا كافة الخدمات الصحية لكافة المصابين في منطقة جبل صبيح أو من خلال نقلهم إلى المستشفى الميداني في بيتا أو نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج اللازم.