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خلال أيام العيد... "الأوقاف بغزة" تذبح 250 عجلاً وتوزيع لحومها على الأسر الفقيرة بالقطاع

الجمعة 23 يوليو 2021 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال أيام العيد... "الأوقاف بغزة" تذبح 250 عجلاً وتوزيع لحومها على الأسر الفقيرة بالقطاع



غزة / سما /

شَرَعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، بذبح 250 رأس عجل أضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ووزعت لحومها على عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والمحتاجة في القطاع، وذلك بدعم كريم من مؤسسات محلية ودولية.

وأوضحت الأوقاف أن عملية ذبح الأضاحي استمرت على مدار أيام العيد تحت إشراف لجنة مختصة شكلتها الوزارة، منوهةً إلى أن عملية توزيع اللحوم تمت من خلال لجان الزكاة التابعة للوزارة المنتشرة في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأشارت "الأوقاف" إلى الإدارة العامة للزكاة بكامل لجانها تعمل وفق قاعدة بيانات مركزية موحدة لضمان العدالة في التوزيع على الأسر المستهدفة.

موضحةً  أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان سلامة وصول اللحوم للمواطنين في الوقت المناسب.

وبينت أن تنفيذ هذا المشروع جاء استشعاراً من المؤسسات المانحة بالواجب والمسؤولية تجاه أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة الذي يعاني ظروفًا اقتصاديةً واجتماعيةً صعبة، جراء الحصار الخانق المفروض على القطاع.

وتقدمت وزارة الأوقاف بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا المشروع الإنساني.
 

#غزة #وزارة الاوقاف #لحوم الاضاحي #عيد الأضحى المبارك

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