الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام 1442 هجري.

وقال الرئيس في برقية التهنئة: "مع انتهاء موسم الحج لهذا العام، نبارك لكم ونقدر جهود جميع القائمين من أبناء شعبكم الشقيق على انجاحه، في ظل إجراءات تنظيمية وأمنية ووقائية راعت أعلى معايير السلامة من وباء فيروس كورونا، وبما تقتضيه الضوابط الصحية العالمية، وتسخير التكنولوجيا من خلال تطبيق نظام الحج الرقمي".

وتابع الرئيس: "نعرب أخانا خادم الحرمين الشريفين عن خالص تهانينا الأخوية، وبارك الله بكم وبحكومة وشعب السعودية الشقيقة، وأدامكم بخير وازدهار".

كما هنأ الرئيس ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنجاح موسم الحج للعام الجاري 1442 هجري.