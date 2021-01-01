حماس تطلق برنامج زيارات وطنية بعنوان "المقاومة توحدنا"

غزة / سما /

أطلقت حركة حماس -دائرة العلاقات الوطنية سلسلة من الزيارات الوطنية لتعزيز الشراكة الفلسطينية تحت عنوان (المقاومة توحدنا).

وستهدف المبادرة لزيارة الفصائل والمكونات والهيئات المجتمعية والمدنية والشخصيات المستقلة في قطاع غزة، للتأكيد على الحاجة الماسة لتعزيز الشراكة الوطنية من خلال قيادة وطنية جامعة.

وأوضح بيان الحركة الجمعة ان الزيارات تهدف إلى التأكيد على نهج المقاومة التي رسمت بمعركة سيف القدس معادلة جديدة ونقلة نوعية على طريق العودة والتحرير، وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية والإقليمية.

كما تأتي هذه الزيارات لتعزيز التواصل الدائم والعلاقة المتينة مع المجتمع بمكوناته وأطياف وأحزابه وهيئاته كافة.