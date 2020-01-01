النتشة: استشهاد الشاب الخطيب- التميمي تعبير مكثف عن جريمة مبيتة

القدس المحتلة / سما /

أكد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة أن إقدام مخابرات الاحتلال على تصفية الشاب المقدسي عبدو يوسف الخطيب التميمي تعبير مكثف عن جريمة مبيتة ومخطط لها تهدف إلى توجيه ضربة معنوية لإرادة المقدسيين الذين يقاومون ببسالة عمليات التطهير العرقي اليومية التي تستهدف وجودهم.

وقال النتشة في بيان صحافي، اليوم الجمعة: إن الشاب الخطيب التميمي تعرض لتعذيبٍ قاسٍ وضرب مبرح دون أن يرتكب أي ذنب سوى أنه مقدسي الهوى والهوية، مشدداً على أن تصفيته أسلوب تلجأ إليه المافيات والعصابات، وليس الدول التي تدعي أنها تمسك بناصية القانون.

وأضاف الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس: إن هذه الجريمة النكراء تستدعي من المجتمع الدولي تشكيل لجنة تحقيق فورية في عملية التصفية المتعمدة وتقديم المتورطين بها للمحاكمة، وإلزام دولة الاحتلال بالتقيد بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ممارسة التعذيب لأي سببٍ كان.

وترحم النتشة على الشهيد الخطيب التميمي، وتقدم بالتعازي من أهله وذويه ومن عموم أبناء القدس الذين يتربصهم الموت في زنازين الاحتلال وأقبية التحقيق، وفي الشوارع العامة والبيوت (الشيخ جراح وبطن الهوى نموذجاً).

وطالب العالم الحر بالتحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت آخر احتلال في التاريخ.