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الطائرات الاسرائيلية تخترق اجواء لبنان

الجمعة 23 يوليو 2021 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطائرات الاسرائيلية تخترق اجواء لبنان



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش اللبناني في بيان عن "تسجيل سبعة خروق جوية اسرائيلية على دفعتين للأجواء اللبنانية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية".

واشار البيان" الى انه تم تسجيل ثلاثة خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة لإسرائيل، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، الشمال وجبيل".

ولفت البيان" الى انه تم تسجيل اربعة خروق جوية من قبل طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري من فوق البحر غرب بيروت باتجاه الشمال وصولا حتى جبيل".

وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

#الجيش اللبناني #اسرائيل #الطائرات الاسرائيلية

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