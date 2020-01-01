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محافظ طولكرم عصام أبو بكر يعلن عن إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل عكرمة مهنا

الجمعة 23 يوليو 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ طولكرم عصام أبو بكر يعلن عن إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل عكرمة مهنا



طولكرم / سما /

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر عن إلقاء القبض على المشتبه به بجريمة قتل المستشار القانوني بالمالية العسكرية عكرمة مهنا.

وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي بأن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور لمتابعة كافة ملابسات الحادث للتحقيق بالجريمة، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الوقائي تمكن من إعتقال الجاني بسرعة، وبوقت قياسي قصير، حيث اعترف الجاني بجريمته.

وذكر المحافظ أبو بكر بأنه سيتم إحالة الملف إلى النيابة العامة وجهات الإختصاص لاستكمال التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وأشاد المحافظ أبو بكر بجهود المؤسسة الأمنية، ودورها في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة، مترحما على روح المرحوم عكرمة مهنا، معزيا وعائلته وأسرته وذويه بهذا المصاب الجلل.

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