بمشاركة فلسطين.. انطلاق النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"

طوكيو /سما/

انطلقت اليوم الجمعة، النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، التي ستقام فعالياتها رسميا في الفترة ما بين 23 حزيران/ يوليو ولغالية 8 آب/ أغسطس 2021.

ودخلت دورة "طوكيو 2020" من الألعاب الأولمبية التاريخ، بسبب تأجيلها من العام المنصرم إلى الجاري 2021، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

وحضر حفل الافتتاح ألف شخص فقط من الشخصيات الرسمية يتقدمهم إمبراطور اليابان ناروهيتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفته رئيس الدولة المضيفة للنسخة المقبلة.

وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافة دورة عام 1964، وكانت المرة الأولى التي تقام فيها الألعاب الأولمبية في دولة آسيوية.

ويتنافس أكثر من 11300 رياضي من 206 دول، إضافة إلى فريق للاجئين يتألف من 29 رياضيا ورياضية من 11 دولة، تم اختيارهم من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية من بين 55 رياضيا مستفيدين من منحة الرياضيين اللاجئين التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية، معظمهم من اللاجئين السوريين بواقع تسع رياضيين، يتنافس المشاركون خلال الأسبوعين المقبلين، في 33 رياضة و50 تخصصا و339 منافسة للفوز بميدالية.

وتشارك فلسطين ببعثة مكونة من 11 شخصا بينهم مدربون ورئيس البعثة، و5 لاعبين سيشاركون في 4 ألعاب وهي: السباحة، وألعاب القوى، والجودو، ورفع الأثقال.

وكانت المشاركة الأولى لفلسطين في الأولمبياد في أتلانتا في الولايات المتحدة الأميركية عام 1996، حين رفع العداء ماجد أبو مراحيل العلم الفلسطيني في حفل الافتتاح، مرورا بأولمبياد سيدني 2000، ومن ثم أثينا 2004 وصولا لبكين 2008، ولندن 2012، وريو دي جانيرو 2016.