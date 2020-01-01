  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم السلمية

الجمعة 23 يوليو 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم السلمية



قلقيلية /سما/

أصيب اليوم الجمعة، عشرات المواطنين، بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة  بفتح  شارع القرية  المغلق قبل 17 عاما.

وأفاد الناطق الإعلامي إقليم حركة "فتح" في قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها، بقنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق.

وكانت المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة واسعة من المواطنين، الذين رددوا الشعارات  المنددة باستمرار اعتداءات الاحتلال  والمستوطنين بحق شعبنا في مختلف المحافظات.

#مواجهات #قوات الاحتلال #كفر قدوم #قلقيلية #اصابات بالاختناق

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. رد فعل السيسي على شكوى مجند بالجيش المصري خلال جولة على دراجة هوائية

هآرتس: اتصالات غير مباشرة ومفاجئة بين إسرائيل وواشنطن ورام الله لانتشال السلطة من أزمتها المالية

إقالة “وفاء الخضراء”.. مطلب يتصدر “تويتر” في الأردن .. ما قصتها ؟!

الدفاع الروسية: الدفاع الجوي السوري أسقط جميع الصواريخ الإسرائيلية

معاريف: جمع 40 توقيع لإخضاع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت للمساءلة

مناورات تدريبية.. مقاتلات "سوخوي 35" تهاجم مقاتلات "رافال" في مصر

"الكنيست" الإسرائيلي يبدأ تحقيقاً بشأن فضيحة "بيغاسوس"

الأخبار الرئيسية

مركز حقوقي يكشف تفاصيل انفجار سوق الزاوية بغزة: نجم عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم..

حادث مأساوي ومؤسف... السلطة الفلسطينية تعتذر عن قتل الناشط السياسي نزار بنات

عكرمة مهنا

صور.. طولكرم: مقتل المستشار في المالية العسكرية عكرمة مهنا برصاص مجهولين

الشيخ: نحن سلطة بلا سلطة والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل أقصر الطرق لإنهاء الاحتلال

وزيرة الصحة : 3 وفيات و59 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و191 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية