إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم السلمية

قلقيلية /سما/

أصيب اليوم الجمعة، عشرات المواطنين، بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق قبل 17 عاما.

وأفاد الناطق الإعلامي إقليم حركة "فتح" في قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها، بقنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق.

وكانت المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة واسعة من المواطنين، الذين رددوا الشعارات المنددة باستمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا في مختلف المحافظات.