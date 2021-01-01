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146 إصابة بقمع مسيرات رافضة للاستيطان في بيتا وبيت دجن بنابلس

الجمعة 23 يوليو 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
146 إصابة بقمع مسيرات رافضة للاستيطان في بيتا وبيت دجن بنابلس



نابلس /سما/

أصيب 146 مواطنًا يوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال مسيرة رافضة للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية،  بأن مواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة على أراضي جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأوضحت أن المواجهات تركزت في محورين بمحيط الجبل، كان أعنفها بمنطقة الهوتة، وأصيب شاب بالرصاص الحي بالقدم، كما أصيب الصحفي أيمن النوباني بعيار معدني بالفخذ، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز.

 وفي بيت دجن شرق نابلس قمعت قوات الاحتلال  المسيرة الأسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية المقامة بالمنطقة الشرقية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين.

وأصيب عدد من المشاركين بالرصاص المعدني وبحالات اختناق بالغاز.

من جانبه، قالت طواقم الهلال الأحمر إنها تعاملت مع ١٤٦ اصابة في بيتا، بينها 9 إصابات بالرصاص الحي، و34 إصابة بالرصاص المطاطي و87 إصابة اختناق بالغاز و7 إصابات نتيجة حروق و9 إصابات بسبب السقوط.

#مواجهات #قوات الاحتلال #بلدة بيتا #اصابات بالاختناق #نابلس

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