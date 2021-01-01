إنقاذ 18 شخصاً من الغرق في بحر غزة

غزة /سما/

أعلنت بلدية غزة، اليوم الجمعة، أن وحدة الإنقاذ البحري التابعة لها، أنقذت 18 شخصاً من الغرق في الفترة الصباحية، قبل بدء موعد عمل المنقذين البحريين.

وأشارت البلدية، عبر موقع "فيسبوك"، إلى أن وحدة الإنقاذ البحري، تم تشكيلها حديثاً للعمل في أوقات الطوارئ وتغطية خدمة الإنقاذ من الساعة 5:00 فجرا وحتى بداية دوام المنقذين الساعة 8:00 صباحاً.

وقالت "تضم هذه الوحدة فريقا ذو قدرات جيدة مع مركب انقاذ -ماتور- وتجوب شاطئ البحر للتأكد من سلامة المصطافين".

من جانبها، حذرت دائرة الإنقاذ البحري، اليوم الجمعة، المواطنين من السباحة في بحر غزة، اليوم، وغداً السبت، نتيجة ارتفاع الأمواج وشدة التيارات.

ودعت، في بيان صحفي، المواطنين إلى إتباع التعليمات الصادرة عن المنقذين البحريين، وعدم السباحة قبل وبعد انتهاء دوام المنقذين.