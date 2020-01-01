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قيادي بحماس يُعلق على انسحاب المصارع الجزائري "نورين" من أولمبياد طوكيو

الجمعة 23 يوليو 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس يُعلق على انسحاب المصارع الجزائري "نورين" من أولمبياد طوكيو



غزة /سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الجمعة، إن حركته تنظر بتقدير كبير لموقف البطل الجزائري "فتحي نورين"، الذي انسحب من أولمبياد طوكيو رفضًا للمشاركة في مباراة مع لاعب "إسرائيلي".

وكتب أبو زهري تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "هذا الموقف يعبر عن الموقف الجزائري الاصيل والثابت من القضية الفلسطينية".

وكان نورين انسحب رسميًا من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد أن أوقعته قرعة الجولة الثانية من منافسات الجودو في مواجهة مصارع "إسرائيلي".

وقال مدرب منتخب الجزائر للجودو، عمار بن يخلف، إنهم انسحبوا من دورة الألعاب الأولمبية لرفضهم التطبيع مع "إسرائيل"، ولمساندة القضية الفلسطينية.

وكانت قرعة الجودو لوزن أقل من 73 كج، أسفرت عن مواجهة الجزائري نورين في الدور الأول للسوداني عبد الرسول محمد بأولمبياد طوكيو، وحال فوزه فسيواجه مصارعًا إسرائيليًا في الدور الثاني.

وأكد نورين أنه قرر التضحية بالمشاركة في أكبر حدث رياضي عالمي على التطبيع مع الاحتلال تضامنًا مع الفلسطينيين.

وسبق أن انسحب نورين في بطولة العالم بعد أن أوقعته القرعة مع مصارع "إسرائيلي" أيضًا.

#حركة حماس #الجزائر #سامي ابو زهري #فتحي نورين #اسرائيل #اولمبياد طوكيو

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