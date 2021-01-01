مرور غزة: تُعلن تسجيل حالة وفاة وإصابتان في 6 حوادث سير

غزة /سما/

أعلنت دائرة المرور بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل حادث سير في الشمال نتج عنه إصابة فوق المتوسطة، وحادثي سير في الوسطى نتج عنهما إصابة متوسطة وحالة وفاة للمواطن/ فارس حامد أبو نصر "26 عام"، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

ونوهت الإدارة العامة للمرور، إلى وجود حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، مطالبة قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك والآخرين للخطر.

وقالت: "كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي، في حال وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".