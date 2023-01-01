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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء اسرائيل

الجمعة 23 يوليو 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء اسرائيل



ابو ظبي/سما/ وام

 تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، عصر اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل، جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها ، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وووفق وكالة الانباء الاماراتية (وام)، قدم رئيس وزراء إسرائيل التهاني إلى بن زايد بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء، فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره وتقديره لرئيس حكومة اسرائيل نفتالي بينيت متمنياً أن يعم الخير والسلام والأمان البشرية جمعاء.

كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بينت بتولي منصب رئيس وزراء إسرائيل،  معرباً عن تطلعه للعمل سوياً لأجل السلام والاستقرار والتنمية لصالح المنطقة وجميع شعوبها والعالم أجمع.

واستعرض بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، ولاسيما ما يتعلق بمساعي تحقيق السلام والإزدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع.

#محمد بن زايد #الامارات #ولي عهد أبو ظبي #اسرائيل #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #عيد الاضحى

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