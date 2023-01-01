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حادث مأساوي ومؤسف... السلطة الفلسطينية تعتذر عن قتل الناشط السياسي نزار بنات

الجمعة 23 يوليو 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حادث مأساوي ومؤسف... السلطة الفلسطينية تعتذر عن قتل الناشط السياسي نزار بنات



رام الله /سما/

اعتذر وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، عن قتل الناشط نزار بنات، وقال: "أود أن أقدم التعازي لأسرته وأن أعتذر لهم على ما حدث. لقد كانت حادثة مؤسفة جدا".

وقال الشيخ: "باسم الرئيس الفلسطيني أبو مازن (محمود عباس) وباسم السلطة الفلسطينية أقدم اعتذارنا عن ما حدث، ونعتبره مأساة"، مشدد على أن " ما حدث لا يمكن قبوله أبدا حتى في وقت الفوضى، لكن هذا قد يحدث في أي بلد في العالم. يمكن لخطأ كهذا أن يحدث في أمريكا وفرنسا وأي بلد آخر في العالم".

ورأى أنه "لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع ما حصل ومحاولة تصحيح هذا الخطأ، يمكن فقط أن نتعلم مما حدث وأن نتبع الاجراءات القانونية الصحيحة"، مضيفا: "أكرر مرة أخرى، للأسف، مثل هذا الشيء قد يحدث في أي بلد، في معظم البلدان الديمقراطية في العالم.. لكن بالتأكيد إنه حادث مأساوي ومؤسف. نعتذر عما حدث ونتمنى تعلم الدروس منه".

#السلطة الفلسطينية #حركة فتح #حسين الشيخ #وفاة نزار بنات #نزار بنات #الرئيس عباس #الاجهزة الامنية الفلسطينية

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