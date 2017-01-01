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وفاة الشاعر ياسر الفقعاوي واتحاد الكتّاب ينعاه

الجمعة 23 يوليو 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الشاعر ياسر الفقعاوي واتحاد الكتّاب ينعاه



رام الله /سما/

نعى الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، عضو الهيئة العمومية الشاعر ياسر حرب الفقعاوي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد صراع مرير مع المرض.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد في بيان صحافي: “إذ يرحل عن دنيانا الزميل الشاعر ياسر حرب الفقعاوي، يستقر في قلوبنا إلى الأبد، بعد أن سار معنا في طريق الإبداع الأدبي، وجعل من قلمه وبوحه شعرًا صافيًا، وأثرى بجلساته موسوعة الفعل الثقافي، إلى أن كان صوته الشعري واضحًا بتجلياته، وثريًا بصوره، تاركًا من خلفه أثره الجمالي يدل عليه وللأجيال فيه معالم”.

وتقدمت الأمانة العامة من أسرة الفقيد وأهله وأحبته وزملائه بخالص التعازي وأصدق المواساة، سائلة المولى سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يكرم مثواه، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

الراحل الفقعاوي من مواليد خان يونس عام 1969، ودرس المراحل الأساسية في مدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين في خان يونس، وتخرج من كلية العلوم والتكنولوجيا قسم المحاسبة، وكان ناشطًا طلابيًا في الشبيبة الفتحاوية، واعتقل لأكثر من ثلاث سنوات في سجون الاحتلال على خلفية النضال الوطني، والتحق بصفوف الشرطة الفلسطينية عام 1994 وتقاعد عام 2017 برتبة رائد.

وترك عضو الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، أربع مجموعات شعرية، وهي: “ممر السماء”، “كعب غزال”، “أنا من يسكن اسمي”، “قصائد بطعم النعناع”.

#الاتحاد العام للكتّاب #الشاعر ياسر حرب الفقعاوي #وفاة

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